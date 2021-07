Tragedia in Irpinia: giovane di Capaccio muore schiacciato da balle di fieno Inutili i soccorsi. Aveva 28 anni

Tragedia nell'Avellinese. Un giovane di 28 anni, originario di Capaccio Paestum, ha perso la vita in un podere agricolo in località San Vito, nel comune irpino di Aquilonia. L.P., queste le iniziali del giovane, è stato improvvisamente travolto dalle rotoballe durante alcune operazioni di scarico. Il fatale incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Inutili i tentativi di salvargli la vita nonostante l'immediato arrivo da parte dei soccorritori del 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Aquilonia, dipendenti dalla Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, per i rilievi del caso. L.P. era spostato, lascia la moglie, in attesa di un figlio. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.