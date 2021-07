Incendio tra Pellezzano e Coperchia: traffico interrotto lungo la SP 27 Istituiti percorsi alternativi per gli autobus

Ancora fiamme nel Salernitano. Un nuovo incendio si è scatenato nel tratto della SP 27 tra Pellezzano e Coperchia. Sul posto sono immediatamente intervenuti sia la preposta squadra di Protezione civile per il servizio di antincendio boschivo, sia la polizia municipale. A dare la notizia il sindaco Francesco Morra. Sul posto i vigili del fuoco.

Diverse squadre stanno lavorando via terra per cercare di domare le fiamme, si attende l’arrivo di mezzi aerei. Interrotto il traffico veicolare nel tratto interessato. Pertanto, per gli spostamenti si consiglia di imboccare il percorso alternativo via murcolo e la SS88

E' stata avvisata anche Busitalia per quanto riguarda il trasporto pubblico. La società ha comunicato il seguente percorso alternativo che sarà effettuato dagli autobus per la durata della contingenza:

? da Salerno verso Baronissi, arrivato a Coperchia, l’autobus proseguire su Via Tenente Farina e poi SR88;

? Da Baronissi verso Salerno, l’autobus proseguirà sulla SR88, poi imboccherà Via Tenente Farina e quindi Capezzano.