Eboli, ritrovata la statua del "Bambinello con saio": fu rubata nel 1992 Individuata nel corso dei controlli sui furti nei Monasteri delle Clarisse

Furti nei Monasteri delle Clarisse: i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale restituiscono una scultura trafugata negli anni novanta. Dopo esser stata sottratta dallla Chiesa Madonna del Soccorso e San Bartolomeo di Eboli, il 30 agosto del 1992, tornerà finalmente "a casa" la scultura in legno policromo del “Bambinello con saio”. La riconsegnata è prevista oggi, alle 18.

Nel corso dei controlli sui siti di e-commerce, i carabinieri hanno identificato un antiquario romano che metteva in vendita, e aveva già venduto, numerosi beni, sia artistici che bibliografici, l’intera biblioteca racchiudeva infatti oltre 1200 volumi antichi. Si tratta di beni provenienti dai Monasteri delle Clarisse di Sezze di Latina e di Vitorchiano. Tutte le opere sono state sequestrate, l' attività di recupero è stata estesa anche ai vari acquirenti sparsi su tutto il territorio nazionale. Sono in corso gli accertamenti per appurare ulteriori responsabilità.

Nel corso delle investigazioni del ‘percorso’ delle opere, ispezionando dei registri commerciali di un rivenditore di Sorrento, l’attenzione dei Carabinieri si è soffermata sull’opera in questione. La comparazione delle immagini dell’opera con quelle contenute nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, ha consentito di identificarla come quella trafugata e proveniente dalla Chiesa di Eboli.