Scontro auto-scooter: perde la vita anziano di Baronissi La vittima aveva 81 anni, coinvolto anche un 27enne. Indagini in corso

Non ce l’ha fatta l’81enne che ieri pomeriggio era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada statale 88, tra i comuni di Fisciano e Baronissi. L’uomo, originario di Baronissi, è deceduto in mattinata al “Ruggi” di Salerno a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. L’anziano, secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Fisciano guidati dal comandante Francesco Della Bella, viaggiava in sella ad uno scooter quando è stato colpito da un’auto che procedeva in direzione opposta e che avrebbe provato a svoltare. L’impatto è stato violento: ad avere la peggio è stato l’anziano che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Mercato San Severino per poi essere trasferito al Ruggi dove è deceduto in mattinata. A “Curteri” è stato trasportato anche il 27enne di Baronissi che era alla guida dell’auto e che è stato sottoposto ai controlli del caso. Sono in corso indagini da parte degli agenti della Polizia Locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.