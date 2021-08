Pontecagnano, Nas in azione: sanzionati due stabilimenti balneari Scoperte illegalità, carenze igienico-sanitarie e alimenti non tracciati

Estate e controlli. Blitz dei Nas negli stabilimenti balneari in tutta Italia: uno su tre è risultato irregolare. Disposte 21 chiusure a causa di gravi carenze igienico sanitarie riscontrate nelle aree adibite alla ristorazione, alla preparazione dei pasti e alla conservazione degli alimenti. Sequestrate oltre 1,3 tonnellate di prodotti alimentari, per un valore complessivo di circa 77 mila euro. In molti casi, infatti, sono stati scoperti alimenti, pronti per essere somministrati ai clienti, in cattivo stato di conservazione, scaduti e privi di qualsiasi indicazione utile a stabilirne le origini e la tracciabilità. Sono state deferite 17 persone all’Autorità giudiziaria e 217 a quella amministrativa. Le 351 violazioni complessive contestate, per un ammontare di sanzioni pari a 202 mila euro, hanno riguardato numerosi episodi di inosservanza alla normativa antiCovid prevista. Controlli e sanzioni anche in provincia di Salerno. I carabinieri Nas hanno sanzionato i legali responsabili di due stabilimenti balneari, con attività di ristorazione, a Pontecagnano-Faiano, per carenze igienico-strutturali. In uno dei due è stata chiusa un'area adibita abusivamente al lavaggio di materiale a contatto con gli alimenti, mentre nell'altro sono state accertate violazioni alle disposizioni per il contenimento del Covid-19, tra le quali la mancata sanificazione. Complessivamente sono stati sequestrati 35 chili di alimenti non tracciati.