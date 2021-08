Paura a Baronissi: vasto incendio in zona Cariti Attivati gli organi preposti, sul posto anche mezzo aereo

Brucia ancora il Salernitano. Tensione a Baronissi a causa di un grande incendio che sta interessando la zona montuosa dei Cariti, sconfinato in vetta zona Spiano. In fiamme ettari di vegetazione.

In prima linea i volontari della pubblica assistenza Il Punto Onlus che hanno già attivato tutti i numeri d'emergenza e la Sala Operativa. "Per qualsiasi segnalazione potete contattare il nostro centralino al numero: 089956060." Spiegano dall'associazione. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, prontamente allertati, per lo spegnimento del rogo. In azione anche l'elicottero regionale As350 operativo sulla zona montuosa. Non sono ancora note le cause che hanno portato all’incendio.

"Non si respira, fumo e cenere anche in casa" scrivono sui social i residenti della zona.