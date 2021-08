Castellabate: 70enne ha un malore mentre nuota a mare L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale ad Agropoli

Paura questa mattina sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate, in Cilento. Un 70enne ha avvertito un malore proprio mentre si trovava sul litorale. L'uomo, cardiopatico, si sarebbe sentito male dopo aver fatto uno sforzo mentre nuotava in acqua. Riportato a riva è stato soccorso dai bagnanti presenti che hanno poi chiamato i sanitari.

In quel momento in spiaggia c'erano tante persone, anche famiglie con bambini. L'ambulanza è giunta sul posto dopo circa 10 minuti di attesa. I sanitari, dopo aver stabilizzato il 70enne, lo hanno condotto per dei controlli all'ospedale di Agropoli. Choc sulla battigia tra i presenti che hanno assistito alla vicenda.

In questi giorni, complice anche il gran caldo, sono diverse le persone che hanno avvertito dei problemi di salute in spiaggia. A Salerno, sulla spiaggia di Mercatello, un 65enne è morto proprio davanti alla moglie e ai bagnanti increduli dopo aver avvertito un infarto fulminante, un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato purtroppo alcuno scampo.