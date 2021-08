Battipaglia, scontro in litoranea: ferite sei persone In ospedale anche due bambini

È di quattro auto coinvolte e di sei feriti, tra cui anche due bambini, il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio in via Spineta, sulla litoranea di Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione due vetture si sono scontrate frontalmente e le altre due che sopraggiungevano le hanno tamponate. I feriti sono stati soccorsi da cinque ambulanze, tre dell’Humanitas e due del Vopi, e sono stati trasportati in ospedale. L’incidente ha provocato gravi ripercussioni al traffico. I rilievi tecnici sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Battipaglia mente i carabinieri hanno fornito supporto nella gestione della viabilità.