Ombrellone selvaggio, nuovo blitz in Cilento: rimosse centinaia di attrezzature Liberati 9000 mq di spiagge libere: sequestrati circa 240 ombrelloni e oltre 150 tra lettini e sedie

Lotta all'olbrellone selvaggio, nuovo blitz sulle spiagge del basso Cilento. In azione gli uomini della Guardia Costiera di Palinuro. All'alba, i militari, in cooperazione con la polizia municipale, hanno liberato le spiagge libere per circa 9000 mq di costa da Palinuro a Marina di Pisciotta abusivamente occupate da attrezzature balneari.

Gli ombrelloni erano stati posizionati in spiaggia in modo "prenotare" abusivamente, il posto in prima fila per la giornata. Una pratica vietata su tutto il litorale salernitano ma, purtroppo, ancora molto comune. Nello specifico, sono stati rimossi e sequestrati circa 240 ombrelloni ed oltre 150 tra lettini, sedie da spiaggia e attrezzatura balneare varia.

“Il materiale rinvenuto era stato lasciato sull’arenile durante le ore notturne e posizionato per garantire una sorta di “prenotazione” del tratto di spiaggia libera, andando così in contrasto con le Ordinanze balneari dei Comuni costieri e con le norme che regolano il M_INF.CPPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0009622.10-08-2021 corretto utilizzo del demanio marittimo” afferma il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro T.V. (CP) Francesca Federica DEL RE.