Costiera Amalfitana: escursionista cade in un burrone, salvato Il ferito è stato recuperato dai vigili del fuoco e portato in ospedale

Paura questa mattina in Costiera Amalfitana, i Vigili del Fuoco hanno salvato un uomo, scivolato da un'altura per diversi metri e finito sul ciglio di un burrone in località Punta d’Aglio, nel comune di Scala. A lanciare l’allarme una coppia di escursionisti.

Mobilitati Carabinieri, Protezione Civile Millenium e volontari del Servizio Alpino e Speleologico della Campania. A recuperare il malcapitato sono stati i Vigili del Fuoco del SAF , calatisi dall’elicottero con il verricello. L'uomo è stato poi portato in ospedale.