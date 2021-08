Ancora fiamme nel Salernitano: incendio a Baronissi Brucia la zona montuosa nella frazione di Antessano

Ancora fiamme nel Salernitano. Brucia la zona montuosa nella frazione di Antessano, nel comune di Baronissi. Diversi roghi stanno interessando la vegetazione, colonne di fumo visibili da diversi punti della città. A lanciare l'allarme anche alcuni residenti. A causa dell'incendio é stata attivata presso l'associazione il punto di Baronissi la Sala Operativa. "Abbiamo già attivato tutti i numeri d'emergenza. - Fanno sapere - Per qualsiasi segnalazione potete contattare il nostro centralino al numero: 089956060." Allertati i vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto, per le operazioni di spegnimento, anche un mezzo aereo Regionale.