Rubano un borsello a una coppia di anziani davanti alla caserma della Finanza Beccati dalle fiamme gialle, richiamate dalle urla, due giovani georgiani

Due giovani di origine georgiana sono stati arrestati dalle Fiamme Gialle ebolitane, sono accusati di aver messo a segno un furto ai danni di una coppia di anziani. Nel pomeriggio di ieri i due, partiti da Salerno a bordo della loro Bmw, una volta giunti ad Eboli avrebbero individuato le vittime e pianificato il colpo. Infatti, mentre uno fingeva di chiedere indicazioni stradali ai coniugi, che erano all’interno della loro auto in sosta, l’altro trafugava dai sedili posteriori un borsello. I malviventi non si sono accorti però di essere a pochi metri di distanza dalla caserma della Guardia di Finanza “Vincenzo Giudice”.

I finanzieri presenti negli uffici si sono così precipitati in strada, richiamati dalle urla delle vittime e di una passante. Dopo una breve fuga, i militari hanno bloccato uno dei presunti responsabili, mentre l’altro riusciva a dileguarsi facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Le successive ricerche hanno consentito di individuare anche il secondo ladro, che era nascosto in un casolare abbandonato, in un’area di deposito di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, dove all’interno di uno di questi è stato rinvenuto quanto sottratto alla coppia, insieme ai documenti d’identità delle vittime e 750 euro in contanti.

I due malfattori sono stati dapprima identificati e, dopo essere stati riconosciuti dalle vittime, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari per “furto con destrezza”. Uno dei due tra l’altro, residente da diversi anni sul territorio italiano, riportava già una condanna per la medesima tipologia di reato.