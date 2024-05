Nominata giunta Riserve Naturali Regionali Foce Sele - Tanagro e Monti Eremita Si è insediata presso la sede di Contursi Terme

Si è insediata, presso la sede di Contursi Terme, la nuova giunta dell’ente “Riserve Naturali Regionali Foce Sele - Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano”, composta dal Presidente Antonio Cuomo e dai componenti Antonio Forziati sindaco di Castelcivita e Luca D’Ambrosio consigliere comunale di Campagna – designati dalla Comunità delle Riserve – e da Roberto Paolillo in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e Gaetano Pascariello in rappresentanza delle associazioni professionali agricole.

I componenti della Giunta - nominati con decreto del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - hanno espresso “grande entusiasmo e condivisione degli obiettivi strategici, e la volontà di raggiungere i più importanti di essi in tempi celeri, a partire dalla rinnovata pianificazione e regolamentazione delle aree del Parco, in modo da consentire uno sviluppo sostenibile, nel quadro del pieno ed assoluto rispetto del patrimonio ambientale esistente”.

Il presidente Antonio Cuomo ha tenuto a sottolineare: “ringrazio i nuovi componenti della giunta, che si sono subito resi disponibili a lavorare sodo per migliorare le attività dell’ Ente “Riserve Naturali Regionali Foce Sele - Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano”.

In questa prima riunione di insediamento – ha spiegato - abbiamo già discusso dei progetti volti alla riqualificazione della fascia pinetata. Così come la rifunzionalizzazione della Casina Rossa, che diventerà un presidio di legalità, anche attraverso l’istituzione di maggiori controlli con l’ausilio delle forze dell’ordine e dei volontari”. Altro argomento importane su cui intervenire è il: “rilancio del turismo ambientale, coinvolgendo le scuole e le comunità del Parco. Intensificare la collaborazione con l’oasi di Persano ed il Wwf e con l’Oasi Dunale di Capaccio Paestum e Legambiente, per renderli sempre più fruibili e visitabili. Puntiamo anche a favorire le attività sportive attraverso l’individuazione di percorsi naturalistici ed incentivare la canoa, il tiro con l’arco e tutte le attività che si possono svolgere all’aria aperta”.

Il presidente Cuomo – infine - annuncia: “La Regione Campania - con il presidente Vincenzo De Luca ed il Vicepresidente ed Assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola - crede molto nei progetti che porteremo avanti, il sostegno e la disponibilità sono massimi. Fra i progetti più importanti vi è senza dubbio il Contratto di Fiume “Sele-Tanagro”, che rappresenta uno strumento strategico per la tutela e la valorizzazione dei territori fluviali e un importante punto di forza per le proposte da candidare ai finanziamenti della comunità europea”.