Carenze igieniche e dei requisiti: sigilli a un centro per donne maltrattate La struttura si trova nel vallo di Diano, in azione i carabinieri

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno, coadiuvati dai militari del reparto territoriale e da personale dell'Asl e dei Servizi Sociali, hanno eseguito un sequestro preventivo d'urgenza, disposto dalla Procura del tribunale di Vallo della Lucania, a carico di una struttura di accoglienza per donne maltrattate del Vallo di Diano e degli Alburni.

Il centro non sarebbe in possesso dei requisiti propedeutici all'esercizio dell'attività di "casa di accoglienza per donne maltrattate", indicati nel catalogo dei servizi residenziali. Il provvedimento è scattatp dopo un'ispezione eseguita dai carabinieri del nas di Salerno che avevano accertato diverse carenze igienica sanitarie nella struttura. Scattati i sigilli le ospiti sono state destinate in altri centri idonei.