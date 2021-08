Tragedia sul lavoro in Calabria, muore 46enne salernitano Autotrasportatore schiacciato da un camion in manovra contro un muretto

Ancora un incidente sul lavoro, ancora una vittima. La provincia di Salerno piange un 46enne residente a San Rufo ma originario di Teggiano.

L'uomo, un autotrasportatore, secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto schiacciato da un camion in movimento. Fatali le ferite da schiacciamento contro un muretto di cemento.

L'incidente è avvenuto nei pressi di un cantiere sulla Statale Tirrenica a Torremezzo di Falconara Albanese, nel cosentino.

Il 46enne salernitano è stato soccorso in elicottero e trasferito in ospedale, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Lascia la moglie e un figlio.

I carabinieri intanto hanno avviato le indagini e sequestrato sia la salma che il cantiere per i dovuti accertamenti.