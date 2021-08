FOTO e VIDEO | Emergenza incendi: le fiamme devastano la Valle dell'Irno Vasto rogo tra Baronissi e Fisciano: i vigili del fuoco "presidiano" due abitazioni

L’emergenza roghi non concede tregua alla provincia di Salerno. Quella appena trascorsa è stata una giornata da dimenticare sul fronte incendi e gli effetti sono destinati a proseguire anche per tutta la notte. Immane il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati in diversi punti della provincia per fronteggiare le fiamme.

L’emergenza principale, al momento, si registra nella Valle dell’Irno. L’Epi Soccorso e Protezione Civile di Mercato San Severino ha segnalato la presenza di ben tre incendi sul territorio: «Oggi giornata tremenda con nessun mezzo aereo assegnato. Purtroppo risultano allo stato attivi gli incendi di Torello-Carifi, Bivio Penta e Oscato. Tutti al momento a mezza costa/cima quindi distanti dai centri abitati e classificati non a rischio interfaccia. Le aree saranno comunque presidiate per tutta la notte».

A destare qualche preoccupazione in più, al momento, è l’incendio divampato in località Bivio Penta (foto e video allegate), al confine tra i comuni di Baronissi e Fisciano. A scopo precauzionale i vigili del fuoco stanno “presidiando” due abitazioni che si trovano a valle dell’area interessata dall’incendio. Il rogo si presenta molto vasto e sta letteralmente divorando ettari ed ettari di vegetazione. La situazione, in ogni caso, sembra essere sotto controllo. Mobilitata anche l’associazione di volontariato “Il Punto” di Baronissi che sta monitorando l’emergenza ed ha uomini e mezzi pronti ad intervenire in caso di necessità.

Un altro incendio nel pomeriggio è divampato tra la Valle metelliana e l’Agro Nocerino Sarnese. Le fiamme sono state appiccate in località Citola, nel territorio comunale di Nocera Superiore ma al confine con Cava de’ Tirreni e Roccapiemonte. I sindaci hanno attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione dell’incendio ed è stata mobilitata la Protezione Civile che ha montato una vasca per i rifornimenti dei mezzi aerei richiesti alla centrale operativa regionale.