Cava, terreno incolto a fuoco: multato il proprietario Incendio in località Santa Rosa

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 17 agosto le vedette antincendio hanno avvistato un incendio in località Santa Rosa ed immediatamente dato l'allarme alla centrale operativa della Protezione Civile comunale, coordinata da Francesco Loffredo che ha attivato una squadra aib, guidata da Felice Sorrentino, per spegnere le fiamme che divampavano in un terreno incolto.

Sul posto anche un autobotte dei Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Municipale, agli ordini del Capitano Michele Lamberti, che accertata la natura colposa dell'incendio hanno elevato al proprietario del fondo le sanzioni previste dalla normativa vigente.