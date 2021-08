Furto nella notte in un ristorante a Cava de' Tirreni: denunciato il pizzaiolo Dopo la denuncia del titolare la polizia identifica l'autore

Furto nella notte tra il 13 e il 14 agosto a Cava de' Tirreni: la polizia identifica il responsabile, denunciato il pizzaiolo. Dopo la denuncia del titolare un noto ristorante del centro metelliano, che dichiarava che ignoti malfattori, nella notte tra il 13 e il 14, si erano introdotti all’interno del locale asportando dalla cassa circa 2mila euro, sono partite le indagini da parte della polizia. Le immagini del sistema di videosorveglianza del locale hanno ripreso un individuo di sesso maschile, con il capo coperto da un sacchetto di plastica, entrare da una finestra per poi dirigersi subito verso la cassa e prelevarne il contenuto.

"Il fare sicuro e disinvolto del soggetto, che provvedeva anche a neutralizzare le telecamere interne, induceva gli investigatori ad indirizzarsi in particolare sul personale in servizio del ristorante." Sottolineano dalla Polizia. Dopo aver sentito diversi dipendenti, l’attenzione si cè concetrata sul pizzaiolo, a carico del quale risultava una pesante situazione debitoria. Messo alle strette, l'uomo ha confessato di essere l’autore del furto, per questo è stato denunciato.