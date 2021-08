Cava, giravano con attrezzi per rubare le auto: 2 denunce Recuperate tre auto rubate nei giorni scorsi

Controlli intensificati in provincia di Salerno. A Cava de' Tirreni gli agenti di polizia hanno recuperato 3 auto rubate nei giorni scorsi.

A seguito dell'attività investigativa sono state controllate deu persone, S.G. e D.G., che viaggiavano a bordo di una vettura sospetta, entrambi residenti a Napoli e già noti alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizionesono stati trovati diversi arnesi per lo scasso e furti d’auto. I soggetti, per questo motivo, sono stati condotti in presso gli Uffici del Commissariato. Al termine degli accertamenti di rito, i due sono stati deferiti.

" Per loro sarà valutata l’emissione di misure atte ad inibirne il ritorno nel comune di Cava de’Tirreni." Fanno sapere della polizia. Le vetture oggetto di furto sono state restituite ai legittimi proprietari.