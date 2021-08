Tentativo di incendio a Monte Caruso: volontari e abitanti evitano il peggio "Tutta la zona è attenzionata particolarmente con uomini a terra e con l'utilizzo del Drone"

Poco dopo le 10 è stato avvistato del fumo in zona Monte Caruso da una delle squadre della Protezione Civile comunale, attivata per il pattugliamento pedemontano. In poco tempo la squadra antincendio, guidata da Felice Sorrentino, è giunta sul posto e con l'ausilio di alcuni abitanti del posto è stato spento il principio di incendio, che se non avvistato prontamente si sarebbe propagato velocemente.

Sul posto anche la Polizia Municipale, con il Lgt. Matteo Senatore che ha allertato anche i Carabinieri Forestali.

"Tutta la zona è attenzionata particolarmente con uomini a terra e con l'utilizzo del Drone, in dotazione alla Protezione Civile - afferma il Coordinatore Francesco Loffredo- per scongiurare episodi dolosi come quello avvenuto oggi."