Tragedia in mare nel Cilento: perde la vita un 74enne Accertamenti in corso da parte della Guardia Costiera di Agropoli

Un 74enne questo pomeriggio ha perso la vita mentre si trovava in mare nello specchio d'acqua antistante la frazione Lago, nel comune di Castellabate. L'anziano era con i familiari a bordo di un'imbarcazione. Non è ancora chiaro se la morte sia stata provocata da un malore improvviso o se si sia trattato di un incidente.

L'uomo è stato trasportato a riva ma, nonostante i tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari della Guardia Costiera di Agropoli l'uomo sarebbe rimasto imbrigliato nella scaletta della scala. Ma soltanto gli accertamenti dei sanitari potranno chiarire le cause della morte. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di tanti bagnanti, sotto choc e increduli per quanto accaduto.

Si allunga, purtroppo, la lista delle persone che hanno perso la vita in spiaggia in questa maledetta estate.