Agropoli, incendio nella notte: a fuoco auto e tre box Il rogo sarebbe di matrice dolosa

Fiamme nella notte ad Agropoli, in via Cannamela, una traversa di via Fuonti. Il rogo ha toccato un’area a margine della carreggiata interessando automobili e dei box, tre su cinque sono finiti in cenere. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e i carabinieri della locale compagnia.

Distrutta una vettura che risulterebbe sotto sequestro. L'incendio, secondo le forze dell'ordine, sarebbe di origine dolosa, si indaga.