Incidente tra Eboli e Battipaglia: tre persone in ospedale L'impatto è avvenuto in mattinata lungo l'autostrada A2

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto in mattinata lungo l'autostrada A2. L'impatto si è verificato sulla corsia Nord, tra Eboli e Battipaglia. La donna che era alla guida ha riportato un trauma al bacino ed è stata trasportata all'ospedale di Eboli dai volontari del Vopi. Ferite in modo non grave anche le altre due persone che si trovavano in auto: una ha riportato un trauma alla colonna vertebrale, alla schiena ed al collo; un'altra un trauma al torace e alla gamba. Entrambe sono state soccorse e trasportate in ospedale da un'ambulanza dell'Humanitas. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.