Brucia ancora il Cilento: fiamme nel pressi dell'Arco Naturale e ad Ascea Nuovi incendio a poche ore dal rogo che ha interessato la Molpa, a Palinuro

Ancora fiamme in Cilento. Un nuovo principio di incendio si è sviluppato, oggi, sul costone nei pressi dell’Arco Naturale, a poca distanza da aree campeggi e strutture turistiche e a pochi metri dai bagnanti, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vallo e Policastro. Fortunatamente, il rogo è stato domato e si è evitato il peggio. Si indaga sulle cause dell'incendio. Torna a bruciare la vegetazione, dunque, a poche ore dall'incendio divampato nella giornata di ieri sulla Molpa a Palinuro. I vigili del fuoco del distaccamento di Policastro hanno dovuto lavorare per tutta la notte, fino a questa mattina, per cercare di domare il rogo. Le fiamme, infatti, sospinte dal vento, hanno avvolto la vegetazione in una zona difficilmente raggiungibile via terra rendendo difficili le operazioni di spegnimento. L'area è stata messa in sicurezza solo nella tarda mattinata di oggi. Sembrerebbe che il fuoco sia divampato a seguito della caduta di alcune lampade cinesi. Forze dell'ordine al lavoro per accertare le cause. Si indaga.

Intanto, dal comando dei vigili del fuoco di Salerno fanno sapere che oggi sono stati effettuati 38 interventi. Per 12 di questi sono intervenute le squadre AIB. Due le operazioni rilevanti: quella nei pressi dell'Arco Naturale, conclusasi alle ore 18, e l'intervento effettuato sulle colline di Ascea dove sono stati impegnati reparti terrestri, il DOS e reparti aerei.