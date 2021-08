Incidente sull'A2: donna sbalzata fuori dall'abitacolo L'auto è finita contro il guard rail

Incidente stradale poco prima dell’uscita di Battipaglia, in direzione Sud sulla A2 al km31. Un'auto, per cause ancora non chiare, si è schiantata contro il guard-rail. Una donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla squadra del distaccamento di Giffoni Valle Piana e i sanitari del 118 che hanno preso in cura la malcapitata.