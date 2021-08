Incidente frontale tra Eboli e Campagna: tre persone finiscono in ospedale Nell'impatto è rimasto coinvolto un padre con le figlie di 11 e 17 anni

È di tre persone ferite il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina in via Del Grano, tra i comuni di Eboli e Campagna. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due vetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Fortunatamente gli occupanti delle due vetture hanno riportato lievi traumi: i sanitari dell'Humanitas di Salerno hanno soccorso e trasportato in ospedale a Battipaglia un uomo e la figlia di undici anni che hanno riportato traumi alla schiena, all'addome e al collo. Soccorsa anche un'altra figlia di 17 anni che ha riportato un trauma al collo.