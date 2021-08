Paura sulla SP27: auto in fiamme tra Salerno e Pellezzano Vigili del Fuoco e Protezione Civile evitano il peggio

Tanta paura, nella serata di ieri, sulla strada provinciale SP 27, principale arteria di collegamento tra i comuni di Salerno e Pellezzano, dove all’altezza di Coperchia un’auto, per motivi ancora da accertare, ha preso fuoco causando il rogo della sterpaglia situata ai margini della carreggiata.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” di Pellezzano, che ha provveduto ad eseguire le prime operazioni di spegnimento dell’auto. Successivamente, sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Carmine Somma e i Vigili del Fuoco che hanno supportato gli uomini della locale Protezione Civile per domare le fiamme nell’area in cui si sono formate.

Per mettere in sicurezza l'area è stato necessario chiudere la strada al traffico, ma subito dopo le operazioni di pulizia della carreggiata, invasa dai detriti del rogo formatosi, l'arteria è stata riaperta. Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno così evitato il peggio. Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, si è complimentato con gli operatori che sono intervenuti per evitare ulteriori danni.