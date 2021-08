Incendio a Camerota: fiamme tra il Mingardo e Licusati Canadair in azione per cercare di domare il rogo

Ancora fiamme in provincia di Salerno. Questa notte un incendio è divampato lungo la strada provinciale 66 Ciglioto, l’arteria che collega la Mingardina alla frazione Licusati del comune di Camerota. Le fiamme si sono sviluppate in una zona particolarmente impervia che sta rendendo difficili le operazioni di spegnimento, ancora in corso. Allertate le squadre dei vigili del fuoco, coordinate dal DOS. Dalle prime ore di questa mattina, un mezzo aereo sorvola la zona per cercare di domare il rogo e limitare i danni. Presenti anche i carabinieri forestale. Le fiamme, aiutate dal vento, si propagano in modo veloce. Bruciano ettari di vegetazione. Alle forze dell'ordine il compito di risalire alle cause dell'incendio.