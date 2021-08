Tentano di rubare nelle case di un condominio: arrestate tre donne slave a Cava Nel tentativo di fuga hanno nascosto sotto uno zerbino alcuni oggetti atti allo scasso

Sventato furto in un condomio di Cava de' Tirreni dagli agenti di polizia. Ieri pomeriggio sono scattate le manette per tre donne di origine slava, D.M. di anni 22, J.B. di anni 26 e R.A. di anni 24, residenti in un quartiere periferico di Napoli e con a carico precedenti per reati contro il patrimonio, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.

A lanciare l'allarme la telefonata di una giovane donna, residente nel condominio del centro città, che segnalava rumori sospetti nelle scale dell’edificio. Gli agenti della Sezione Volanti sono così giunti sul posto, bloccando le vie di uscita del palazzo al fine di impedire la fuga di eventuali persone.

Risalendo le scale, al secondo piano, hanno beccato le tre donne che, alla vista dei poliziotti, hanno provato a fuggire verso i piani superiori. Nella fuga, stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine, una di loro ha anche nascosto sotto uno zerbino alcuni oggetti atti allo scasso, presumibilmente utilizzati poco prima per cercare di aprire la porta di un appartamento, i cui proprietari non erano presenti per un breve periodo di vacanza.

Dopo averle bloccate, le tre donne sono state arrestate e trattenute presso gli uffici di polizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per il successivo giudizio di convalida e il contestuale giudizio direttissimo.