Cava de' Tirreni: entra in un locale e ruba l'incasso dalla cassa, denunciato Il 36enne beccato grazie alle telecamere

Gli agenti di polizia del Commissariato di Cava de’ Tirreni – Sezione Anticrimine, hanno denunciato un uomo resosi responsabile di furto aggravato e danneggiamento ai danni di un’attività commerciale nel centro cittadino.

Il 36enne con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, alcuni giorni fa sarebbe entrato nei locali di un’attività commerciale, dopo aver forzato una piccola finestra che dà sulla pubblica via, per portare via dalla cassa una somma di denaro, incasso della giornata precedente. Gli agenti, dopo il primo sopralluogo, acquisite le immagini da una telecamera di videosorveglianza interna, dalle quali veniva riconosciuto il 36enne, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti giudiziari e, dopo averlo rintracciato, lo hanno identificato e denunciato.