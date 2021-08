Tragico incidente a Pontecagnano: perde la vita centauro 51enne Il fatale impatto in via Mar Mediterraneo

Ancora sangue sulle strade del Salernitano. Un fatale incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, su via Mar Mediterraneo, una piccola arteria che collega il comune di Pontecagnano Faiano con la litoranea. A perdere la vita un uomo di 51 anni, originario di San Marzano sul Sarno. Per cause ancora in corso di accertamento, il 51enne, in sella ad un motorino, si è scontrato con un camioncino. Dopo aver perso il controllo del mezzo, l'uomo è stato scaraventato a terra. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, nella caduta, il 51enne abbia anche battuto la testa contro il muretto che delimita la carreggiata. Immediato l'arrivo sul posto dei volontari della Croce Bianca e del Vo.Pi., ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata presso l’obitorio del Ruggi d’Aragona di Salerno. Forze dell'ordine sul posto per i rilievi del caso. Spetterà a loro cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il camion, intanto, è stato posto sotto sequestro.