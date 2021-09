Serre, spaventoso incendio nella notte a Valle della Masseria I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli ultimi focolai

Poteva trasformarsi in un vero e proprio disastro, ma dopo ore di duro lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare e circoscrivere lo spaventoso incendio che, questa notte, ha colpito Valle della masseria, a Serre. Non si conoscono le cause del rogo. Fumo e fiamme, per via anche del forte vento, hanno invaso la zona. Immediato l'allarme e l'arrivo dei caschi rossi che sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai.

Le drammatiche immagini dell'incendio sono state condivise dalla pagina facebook del comune che ha rivolto un appello ai cittadini: "Con l'occasione facciamo appello a tutti, nel caso in cui avvistate un incendio il numero da chiamare immediatamente e senza esitazioni è il 115. L’amministrazione comunale condanna fermamente gli autori di tale gesto, che ha determinato un evidente danno ambientale e naturalistico al nostro territorio!".

L'episodio è stato fortemente condannato anche dal vice sindaco Marta Pizzarelli: "Nessuna attenuante per chi compie simili gesti."