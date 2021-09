Chiedono un riscatto per il semirimorchio rubato: presi Il furto in un deposito di Nocera Inferiore. Il mezzo è stato ritrovato a Boscoreale

Avevano rubato un semirimorchio a Nocera Inferiore e per restituirlo hanno chiesto un "riscatto": gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato una persona e denunciato un'altra. L'operazione è scattata a Boscoreale, in via Carola, dopo la segnalazione di un grosso mezzo parcheggiato in strada.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da due dipendenti della ditta nocerina, che erano riusciti a rintracciare il mezzo pesante grazie al sistema satellitare. Agli agenti hanno raccontato di aver ricevuto una proposta estorsiva da un uomo e da un suo complice.

Gli indagati sono stati rintracciati dagli investigatori grazie alla descrizione fornita dai lavoratori: un 31enne di Torre Annunziata dovrà rispondere di tentata estorsione e ricettazione, mentre un 28enne di Boscoreale è stato denunciato per tentata estorsione. Il semirimorchio - del valore di 13mila euro - è stato invece restituito al proprietario.