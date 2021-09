Controlli nelle abitazioni a Lido Lago: arrestato per droga 35enne pakistano Sequestrati dai carabinieri 150 grammi di marijuana

Operazione antidroga questa mattina da parte dei carabinieri di Battipaglia, in località Lido Lago. La sezione radiomobile in collaborazione con l'unità cinofila di Sarno e i vigili urbani di Battipaglia, hanno sequestrato 150 grammi di marijuana e arrestato un cittadino Pakistano 35enne, irregolare. Controllate una serie di abitazioni della zona dove pare ci fosse uno strano via vai di persone, i residenti si erano lamentati con le forze dell'ordine.