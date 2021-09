Paura a Pellezzano, camion finisce fuori strada e abbatte staccionata Fortunatamente non si sono registrati feriti

Si sono vissuti istanti di paura questo pomeriggio a Pellezzano dove, intorno alle 15,30, si è verificato un incidente sulla strada regionale 88. Un mezzo pesante, per cause ancora ignote, è finito di traverso lungo la carregiata, abbattendo la staccionata in ferro che delimita la carreggiata. Fortunatamente in quel momento non stava transitado nessun altro mezzo sulla strada che collega Salerno con la Valle dell'Irno. L'incidente, dunque, non ha provocato feriti ma ha avuto ripercussioni sulla viabilità che ha subito notevoli rallentamenti. Per sollevare il camion, infatti, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno rimesso in equilibrio il mezzo pesante. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia locale, anche gli uomini del servizio pronto intervento, sicurezza stradale e tutela ambientale.