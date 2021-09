Tragedia in litoranea: 50enne in bici travolto ed ucciso Ferito il giovane che era alla guida dello scooter: è in codice rosso al Ruggi

Un tragico incidente si è verificato in serata lungo la litoranea, nel comune di Pontecagnano Faiano. A perdere la vita un 50enne extracomunitario, travolto da uno scooter mentre percorreva in bici la strada che costeggia il mare. Ferito in modo serio il 18enne che era alla guida del mezzo, soccorso dai sanitari della Croce Bianca - intervenuti insieme ad un’ambulanza del Vopi - e trasportato in codice rosso al Ruggi di Salerno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia. I militari, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto, stanno effettuando i rilievi tecnici per appurare la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione pare che il 50enne stesse attraversando quando è stato investito dallo scooter. Purtroppo non è la prima volta che la litoranea si tinge di sangue: già in passato si sono verificati incidenti simili e che spesso hanno coinvolto chi percorreva in bicicletta quel tratto di strada.