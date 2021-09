Donna dispersa a Camerota: scattano le ricerche Nessuna traccia della signora Teresa Lupo da questa mattina, a lanciare l'allarme il marito

Ore di apprensione a Camerota. Da diverse ora si cerca una donna, il suo nome è Teresa Lupo. Si è allontanata questa mattina, lunedì 6 settembre, da località Capogrosso di Marina di Camerota. Di lei non si hanno più notizie da allora. A lanciare l’allarme il marito. Le ricerche vanno avanti via terra e via mare: la cercano i carabinieri, la capitaneria di porto, la protezione civile e la Croce Gialla. Anche l'amministrazione del comune cilentano ha condiviso l'appello: "Chiunque dovesse avere notizie o ricorda di averla vista, può mettersi in contatto con le forze dell’ordine".

Intanto, continuano le ricerche anche del giovane Guglielmo Belmonte scomparso da Salerno venerdì scorso. Il 24enne è stato avvistato. l'ultima volta, mentre saliva su una toyota yaris nera ed arancione a Piazza San Francesco. Aveva maglia verde e bermuda neri. Sui social l'appello della madre Rita Francese è stato condiviso migliaia di volte "Se avete notizie contattatemi".