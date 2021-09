Incidente stradale nella notte, feriti tre giovani camerieri L'auto si è schiantata contro un palo tra Eboli e Campagna

E' di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto questa notte sulle strade della Piana del Sele. Per cause in corso di accertamento, un'auto con a bordo tre giovani è finita contro un palo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 del mattino.

Gli occupanti sono stati soccorsi e trasferiti dai sanitari del 118 negli ospedali di Battipaglia e Napoli: per due di loro la prognosi è riservata. Il sinistro è avvenuto lungo la SS91 che collega Eboli a Campagna.

L'auto, una Renault Clio, è stata sequestrata dai carabinieri che hanno avviato le indagini. Stando a quanto risulta dai riscontri degli investigatori, i tre feriti sono tutti camerieri che stavano rientrando dal turno di lavoro. Negativo il test alcolemico sul conducente.