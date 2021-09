Si sente male, ma l'ambulanza è senza medico: muore donna di 56 anni La denuncia dei familiari: la salma ora è in obitorio a Nocera a disposizione della procura

Tragedia a Pagani, dove una 56enne è morta dopo un malore. I familiari hanno subito allertato il 118 ma, a quanto risulta, l’ambulanza arrivata non aveva un medico a bordo: a denunciare l’episodio sono stati gli stessi parenti della donna, che ora vogliono vederci chiaro.



Un secondo mezzo di soccorso giunto dopo a supporto aveva invece il camice bianco a bordo, che però ha dovuto soccorrere il marito della vittima che ha avvertito a sua volta un malore.



La donna, invece - già in cura per altre patologie - non ce l’ha fatta ed è spirata prima di arrivare in ospedale a Nocera Inferiore.



La famiglia ha denunciato l’accaduto: la salma della 56enne si trova ora nell’obitorio dell’Umberto I, a disposizione della procura. Per i parenti il 118 avrebbe sottovalutato la gravità della cosa, inviando una squadra di soccorso non adeguata.