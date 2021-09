Spaccio ed evasione, due arresti dei carabinieri della compagnia di Eboli A Campagna un 22enne è finito ai domiciliari, ad Eboli un uomo esce di casa per seguire un comizio

I carabinieri della stazione di Campagna hanno arrestato un ragazzo italiano di 22 anni. Durante un controllo, infatti, è stato trovato in possesso di due involucri di cellophane con circa 22 grammi di marijuana e 40 euro in contanti.

Dalla successiva perquisizione domiciliare i militari hanno trovato altri 4 involucri e 35 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione. Il 22enne, pregiudicato e senza lavoro, si trova ora ai domiciliari.

Altra operazione dei carabinieri della compagnia di Eboli è stata eseguita in città, dove i militari hanno arrestato - per evasione dai domiciliari - un uomo che aveva lasciato la propria abitazione per seguire un comizio elettorale in Piazza della Repubblica.