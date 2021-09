Uomo disperso a Camerota: ritrovato a Cala Bianca dopo una notte di ricerche Era partito per un'escursione in solitaria su una canoa gonfiabile. A lanciare l'allarme la compagna

Sono iniziate alle 23 circa di ieri sera e sono continuate per tutta la notte, fino a questa mattina, le ricerche di un uomo a bordo di una canoa gonfiabile nell'area di Marina di Camerota. A dare l’allarme la compagna che, dal Molise, aveva contattato il 1530 segnalando l’insolita irreperibilità dell’uomo, di 47 anni, campano. Il 47enne aveva pianificato una “escursione” di circa 4 giorni in solitaria a bordo della sua canoa gonfiabile con partenza da Marina di Camerota. Da programma sarebbe dovuto rientrare nella serata di ieri, ma dell'uomo nessuna notizia.

Sono quindi scattate le operazioni coordinate dalla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro. La pattuglia a terra ha subito localizzato l’automobile in sosta e, dopo alcune testimonianze, sono partite le ricerche via mare che hanno visto impegnata l’unità SAR classe 800 dell’Ufficio Locala Marittimo di Marina di Camerota con l’ausilio del gommone in dotazione allo stesso ufficio locale.

Intanto è stato richiesto anche l’accesso alla geolocalizzazione del telefono cellulare, che risultava spento. Questa mattina, intorno alle 7.30, quando si stava già predisponenndo il decollo di un mezzo aereo dei VVFF, il personale a bordo dell’unità SAR ha intravisto una canoa all’interno dell’insenatura di Cala Bianca. A poca distanza è stato individuato anche l’uomo. Il 47enne sta bene.