Incidente stradale in Toscana, grave una 37enne cilentana La donna, originaria di Capaccio, è finita con la sua auto contro un camion

Ore di ansia per le condizioni di una 37enne originaria di Capaccio Paestum rimasta coinvolta in un grave incidente stradale verificatosi in provincia di Lucca, in Toscana. La donna, per cause ancora da accertare, è finita con la sua auto, un modello Skoda, contro un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. La 37enne ha riportato gravi traumi al torace e all'addome.