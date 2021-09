Montecorice, sequestrato un immobile nel Parco Nazionale del Cilento Mancavano le autorizzazioni, denunciata la titolare

I carabinieri hanno sequestrato un immobile nel comune di Montecorice che era in corso di realizzazione nell'area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Gli accertamenti effettuati dai militari hanno permesso di appurare che i lavori erano stati avviati senza le autorizzazioni necessarie. La proprietaria è stata denunciata per i reati di realizzazione di opere edilizie in assenza dei titoli necessari (permesso a costruire, assenza dell’autorizzazione paesaggistica, assenza del nulla osta dell’ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) e per deturpamento di bellezze naturali. L'attività è stata eseguita dal Reparto carabinieri Parco, guidato dal colonnello Mario Guariglia e dai militari della stazione Carabinieri Parco di Castellabate, agli ordini del maresciallo Giovanni Saviello. Il sequestro rientra nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti di natura edilizia e paesaggistica condotte nell'area del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni.