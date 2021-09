Arrivano le ruspe per demolire la casa abusiva: 17enne colto da infarto Dramma ad Agropoli: il ragazzo è stato operato ed ora è sotto osservazione in ospedale

Dramma ad Agropoli, dove un 17enne ha accusato un infarto ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania. Tutto si è consumato in pochi minuti: stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvertito un malore poco dopo aver visto le ruspe che dovevano abbattare la casa in cui vive.

L'abitazione di Via Belvedere, infatti, rientra tra quelle classificate come abusive e quindi da demolire. La tensione è stata fortissima ed ha provocato con ogni probabilità il malore.

Il 17enne è stato operato al "San Luca", dove è arrivato a bordo di un mezzo di soccorso del 118: ore di grande appresione per i familiari e gli amici. Il ragazzo milita nella juniores di calcio.