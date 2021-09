Ancora fiamme nel Salernitano: paura a Sarno, incendio in via Bracigliano Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri della Regione

Paura nel pomeriggio in via Bracigliano, a Sarno. Un vasto incendio è divampato in località Tre Valloni. Il fumo era visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione di Protezione Civile “I Sarrasti”, la SMA Campania, Dos Regione, i Carabinieri Forestali, e il Comune di Sarno. Attivati per le operazioni di spegnimento anche due elicotteri della Regione Campania.

L'amministrazione comunale ha condiviso tramite la pagina social delle città alcune immagini del rogo. Fortunatamente, come sottolieano dal comune, l' incendio è quasi spento: "La struttura comunale della Protezione Civile si è immediatamente attivata coordinando gli interventi sul posto grazie al Vice Sindaco Roberto Robustelli".