Capitaneria di porto di Salerno, si insedia il nuovo comandante Loreto Le priorità: "Tutela ambientale e sviluppo". Di Guardo lascia l'incarico e va a Roma

Il piazzale del molo Manfredi di Salerno ha ospitato il passaggio di consegne alla Capitaneria di porto. L'ammiraglio ispettore Pietro Vella ha presenziato alla cerimonia di insediamento di Rosario Loreto, che ha preso il posto di Daniele Di Guardo.

Il nuovo comandante, di origini siciliane, ha già tracciato le linee programmatiche che contraddistingueranno la sua azione: "La tutela dell'ambiente è un aspetto fondamentale, soprattutto in un territorio come questo - le parole del capitano di vascello Rosario Loreto -. Del resto, anche l'azione delle procure territorialmente competenti, negli ultimi anni, si è concentrata su questi aspetti. Senza dimenticare il processo di sviluppo del porto di Salerno che è in corso".

Di Guardo, non senza emozione, lascia l'incarico dopo due anni per trasferirsi al comando generale a Roma. "Un periodo intenso di lavoro nel quale abbiamo centrato importanti risultati - ha spiegato -, con l'attività di verifica e salvaguardia che non si è mai fermata, nemmeno durante il lockdown".