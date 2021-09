Tragedia a Battipaglia: anziano ingerisce farmaci e poi si lancia dalla finestra L'uomo è morto sul colpo dopo un volo di 5 piani

Tragedia a Battipaglia. Questa mattina, intorno alle 10, un uomo, di 86 anni, si è tolto la vita gettandosi dalla finestra della sua abitazione, situata in via De Crescenzo. Stando alla ricostruzione fornita delle forze dell’ordine, l'anziano, affetto da una grave forma di depressione, prima di lanciarsi nel vuoto, avrebbe anche ingerito alcuni farmaci.

Ad accorgersi dall’accaduto è stata la moglie, che era in casa con lui. L'uomo è morto sul colpo dopo il volo di cinque piani. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i carabinieri della stazione di Battipaglia agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto. La salma è già stata restituita ai familiare in quanto “non ci sono dubbi sulla dinamica di quanto accaduto”. Tanto dolore.