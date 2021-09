Choc a Battipaglia, bruciata un'auto del Comune Indagini in corso dei carabinieri

Un'auto del Comune di Battipaglia, la scorsa notte, è stata incendiata da ignoti. Il fatto è avvenuto intorno a 00.30 nel parcheggio di via Tafuri dove la Fiat Punto di colore bianco era parcheggiata insieme ad altri mezzi di proprietà del Comune. L'area, pur essendo nella disponibilità dell'Ente, è accessibile a tutti. I rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno confermato che si tratta di un gesto doloso. Fortunatamente le fiamme non hanno attinto gli altri mezzi che erano parcheggiati nell'area di via Turati. Al vaglio dei carabinieri le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza presente nel parcheggio. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori del grave gesto. La vettura incendiata (che, tra l'altro, è un vecchio modello), solitamente, veniva utilizzata dai dipendenti del Comune di Battipaglia per gli spostamenti tra le varie sedi comunali. Inspiegabile, dunque, il gesto compiuto la scorsa notte e sul quale proveranno a far luce i carabinieri.