Castellabate, cade dalla bicicletta e muore Il 64enne è stato soccorso da due turisti

Dramma a Castellabate dove, nel pomeriggio di ieri, un 64enne è morto dopo essere caduto dalla bicicletta. L'uomo avrebbe avvertito un malore che lo ha portato a perdere l'equilibrio finendo con violenza sull'asfalto. A soccorrerlo due turisti tedeschi che hanno allertato immediatamente il 118. Sul posto anche un medico di passaggio. Le condizioni del 64enne sono parse fin da subito critiche. Il malcapitato è stato condotto in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Per lui però non c'è stato nulla da fare, è spirato nel nosocomio cilentano.