Capaccio: marito e moglie sfasciano un banco di frutta, 60enne ferito Indagano i carabinieri, forse alla base un movente passionale

Rissa in località Capodifume di Capaccio Paestum tra un 60enne del posto e una donna, per cause ancora non chiare. L’episodio in una locale rivendita ambulante di frutta, gestita da un coltivatore di Capaccio, che la donna avrebbe distrutto lanciandocisi contro con la sua auto, riversando tutta la merce sull'asfalto. Sul posto sarebbero poi intervenuti 3 uomini. Nonostante ciò la donna sarebbe scesa dalla vettura continuando a inveire, lanciando meloni, si sarebbe poi allontanata perchè ferita a un braccio da un coltello. Poco il marito della signora sarebbe intervenuto per continuare a sfasciare la rivendita, aggredendo il 60enne per il quale si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.

Sull'episodio indagano i carabinieri della Stazione di Capaccio, tra le ipotesi il movente passionale.